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Финансирование госпрограмм увеличится

26 июня 2019, 23:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Финансирование госпрограмм увеличится

Депутаты краевого парламента на 24-й сессии согласовали предложения по внесению изменений в ряд государственных программ Краснодарского края.

- Сегодня в законе «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» прошло увеличение финансирования мероприятий 19 государственных программ. Общая сумма изменений на этот год – 3,8 миллиарда рублей, - прокомментировал вносимые изменения председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Спикер уточнил, что в текущем году произойдет увеличение финансирования социально значимых направлений. Этому способствовало конструктивное взаимодействие профильных комитетов ЗСК со структурными подразделениями администрации края, отраслевыми министерствами и ведомствами.

Так, по госпрограмме «Социальная поддержка граждан» на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка финансирование увеличено на 855 млн рублей, на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – на 608 млн рублей.

Программа также в 2019 году дополняется региональным проектом Краснодарского края «Жилье» с общим объёмом финансирования на трехлетний период порядка 672 млн рублей за счет средств федерального бюджета.

Увеличение финансирования также предусмотрено по госпрограмме «Дети Кубани». На обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае дополнительно направят 70 млн рублей.

Еще одним решением стало увеличение на 100 млн рублей финансирования мероприятий по развитию виноградарства в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Субсидии будут предоставляться на возмещение части затрат, связанных с развитием базы питомников, проведением селекции и переходом на интенсивную систему возделывания виноградников

Кроме того, в рамках других госпрограмм Краснодарского края в 2019 году увеличивается финансирование мероприятий, направленных на строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и газификации, спортивных объектов, и других.

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