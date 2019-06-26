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Бюджетные ассигнования – для решения обманутых дольщиков

26 июня 2019, 23:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Бюджетные ассигнования – для решения обманутых дольщиков

На 24-м пленарном заседании депутаты ЗСК согласовали предложения по внесению изменений в региональную госпрограмму комплексного и устойчивого развития края в сфере строительства и архитектуры.

Корректировки предполагают увеличение общего объема финансирования этой программы более чем на 1,5 млрд рублей. При этом большая часть ассигнований поступит из средств краевого бюджета, около 78,9 млн рублей – из местных бюджетов. Дополнительные средства в качестве субсидий планируется направить в районы на реализацию нового мероприятия подпрограммы «Жилище». Они пойдут на софинансирование расходных обязательств муниципалитетов по созданию необходимых условий для компаний, которые будут достраивать проблемные объекты, находящиеся в высокой степени готовности. Все это существенно приблизит окончательное решение проблемы обманутых дольщиков на Кубани. Органы краевой госвласти ведут последовательную работу по оказанию помощи людям, которые оказались в беде по вине застройщика. В прошлом году ЗСК приняло закон «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Краснодарского края». В апреле 2019-го в него были внесены изменения, которые как раз и предусматривали субсидирование муниципалитетов в части проведения ими мероприятий по завершению долгостроев. На начало этого года таковых в регионе было 72. - Полутора миллиардов, выделяемых из краевого бюджета, естественно, не хватит, чтобы провести санацию всех проблемных объектов. Но это один из первых шагов. Наша задача сегодня сделать так, чтобы понятие «обманутый дольщик» вообще исчезло из обращения. Но для этого нужно будет всем основательно поработать: краевым и федеральным законодателям, контролирующим структурам, а также муниципальной власти в пределах ее компетенции, – прокомментировал принятие постановления председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

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