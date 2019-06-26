Необычные и редкие имена, которыми нарекают новорожденных детей крымчане

В последнее время новорожденных детей в Крыму называют очень необычными и редкими именами, сообщили в пресс-службе министерства юстиции Крыма, пишут «Аргументы недели-Крым».

По информации ведомства, в период с 18 по 22 июня в Республике зарегистрировано рождение 370 малышей. Из них 191 мальчик и 179 девочек. Двоен или троен за это время на свет не появилось.

Самыми редкими именами для новых крымчан стали Ерм, Эртурул, Светогор, Эридан, Лукас, Сельман, а для крымчанок — Всеслава, Максалина, Дакш, Рано, Марфа, Лика.

Кроме того, в июне в число жителей полуострова вошли новорожденные Закария, Дамиан, Айшегуль, Всилиса, Назарий, Агата, Теймур, Эсат (мужские), Инсаф (женское), Ясна, Доминика, Эмиля, Лада, Дарьяна, Данияр, Элай, Амелия, Шарфе-Заде.