В СИЗО женился украинский моряк, задержанный в Керченском проливе

Адвокат Николай Полозов сообщил, что один из задержанных в Керченском проливе украинских моряков Виктор Беспальченко, женился в российском СИЗО. Полозов пожелал скорейшего освобождения Виктора и счастливого медового месяца.

"Поздравляю военнопленного украинского моряка Виктора Беспальченко и его невесту Татьяну с радостным событием!", - написал Полозов в Facebook.

Он добавил, что для того, чтобы короткая церемония бракосочетания состоялось потребовалось "несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров". В результате мечта молодых сбылась и они связали друг друга узами брака.

По его словам, молодожёнам разрешили пробыть час вместе в присутствии охранников.

Напомним, три корабля ВМС Украины с 24 моряками были задержаны российскими пограничниками после нарушения государственной границы РФ. Владимир Путин назвал произошедшее провокацией.