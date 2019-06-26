В СИЗО женился украинский моряк, задержанный в Керченском проливе
26 июня 2019, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]
Адвокат Николай Полозов сообщил, что один из задержанных в Керченском проливе украинских моряков Виктор Беспальченко, женился в российском СИЗО. Полозов пожелал скорейшего освобождения Виктора и счастливого медового месяца.
"Поздравляю военнопленного украинского моряка Виктора Беспальченко и его невесту Татьяну с радостным событием!", - написал Полозов в Facebook.
Он добавил, что для того, чтобы короткая церемония бракосочетания состоялось потребовалось "несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров". В результате мечта молодых сбылась и они связали друг друга узами брака.
По его словам, молодожёнам разрешили пробыть час вместе в присутствии охранников.
Напомним, три корабля ВМС Украины с 24 моряками были задержаны российскими пограничниками после нарушения государственной границы РФ. Владимир Путин назвал произошедшее провокацией.