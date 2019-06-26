Во вторник вечером, 25 июня, в Сети появились фотографии торта, который подарили в одной из школ Красноярска выпускникам в честь окончания школы. Пользователей поразили кондитерские украшения, похожие на надгробия.

Подарочный торт родители и учителя сделали на заказ в специальном магазине. Подписчики группу, в которую выложили фотографии, разделились на два лагеря: одни назвали заказчиков людей с больной фантазией, другие восприняли всё, как "прикол", - передаёт РИА Новости.

Представитель родительского комитета Ирина Смирнова сообщила, что подарок обсуждался без участия администрации школы и классного руководителя. По её словам, видимо не до конца был продуман окончательный макет торта.

"...ну извините — кондитеры уже так сделали", - заявила она.

Женщина добавила, что ребятам очень понравилась задумка.

Одна из выпускниц отметила, что никто не придал большого значения оформлению торта, просто посмеялись и забыли.