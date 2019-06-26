В Красноярске выпускникам подарили торт с "могилками"
26 июня 2019, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник вечером, 25 июня, в Сети появились фотографии торта, который подарили в одной из школ Красноярска выпускникам в честь окончания школы. Пользователей поразили кондитерские украшения, похожие на надгробия.
Подарочный торт родители и учителя сделали на заказ в специальном магазине. Подписчики группу, в которую выложили фотографии, разделились на два лагеря: одни назвали заказчиков людей с больной фантазией, другие восприняли всё, как "прикол", - передаёт РИА Новости.
Представитель родительского комитета Ирина Смирнова сообщила, что подарок обсуждался без участия администрации школы и классного руководителя. По её словам, видимо не до конца был продуман окончательный макет торта.
"...ну извините — кондитеры уже так сделали", - заявила она.
Женщина добавила, что ребятам очень понравилась задумка.
Одна из выпускниц отметила, что никто не придал большого значения оформлению торта, просто посмеялись и забыли.
"Некоторые пошутили, что это как могилки", - поделилась она.