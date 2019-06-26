Психолог: Что скрывает образ политиков. Трамп, Зеленский, Жириновский

Главное для политика – это имидж. Слова и дела оказывают большое влияние на аудиторию, они создают основной образ, по которому мы воспринимаем сильных мира сего. Но что скрывается за картинкой на экране или блестящим спичем на публике? Специально для «Аргументов Недели» психолог Андрей Полянский составил психологические портреты некоторых политиков, чтобы объяснить, как черты характера влияют на поведение и что говорят о самом человеке.

1. Владимир Зеленский – яркая и противоречивая фигура на политической арене. Некоторые считают его президентство трагедией, а другие искренне радуются за экс-шоумена, предрекая ему и Украине большое будущее. Мы попробуем взглянуть на президента с другой стороны.

«Зеленский относится к психотипу «учитель», – считает Андрей Полянский. – Эти люди прирожденные лидеры, которые обладают харизмой и умело пользуются даром убеждения. Им присуща интересная черта, которая заставляет верить в то, что люди должны оправдывать их ожидания. Они убеждены: другие буду слушать даже их неявные команды. Чаще всего так и происходит.

Владимир Зеленский, как явный представитель такого психотипа, очень эмоционален и энергичен. Он быстро фокусируется и мобилизуется, но склонен к потере интереса. Свои негативные эмоции выпускает, как пар из чайника, а позитивные проявляет бурно и театрально.









Зеленский склонен к скоропостижным решениям, которые не всегда оптимальны и могут нанести ущерб качеству дела. Одна из самых сильных его сторон – способность чувствовать людей и воодушевлять их. Но, будучи очень целеустремленным и исполнительным, он может сильно расстроиться и даже ожесточиться, если его идея встретит сопротивление. В такой ситуации Владимир Александрович, скорее всего, станет излишне драматизировать события, в результате чего разногласия лишь возрастут.

В общем и целом Зеленский — опасный для профессиональных политиков соперник, ведь до конца не понятно, то ли он играет роль президента, то ли действительно им является».

2. Владимир Жириновский известен как отъявленный скандалист. И несмотря на то, что общество привыкло к выходкам руководителя ЛДПР, интерес к этой весьма оригинальной персоне не пропадает.

«Поведение Жириновского говорит о демонстративном психотипе, – отмечает Полянский. – Манера его публичного поведения шаржирована, а потому часто наводит на мысль о несерьезности даваемых им оценок и обещаний. Это впечатление ложное. Перед нами самый настоящий политический деятель. Он и сам считает себя лучшим из лучших.

Несмотря на это, его мышление структурированное, логичное. Он молниеносно вникает в суть происходящего, отделяет главное от второстепенного и тут же принимает решение.









Владимир Вольфович истинный народный трибун. Он может вдохновлять на подвиги и рисовать поразительные перспективы. И многие ему верят, даже вопреки здравому смыслу. В этом его сила как политика, но и слабость как строителя государства. Он обещает гораздо больше, чем в его силах, при этом обманывает не только других, но и себя.

Жириновский государственник и патриот. Он в оппозиции ко всем вокруг: и к правящей партии, и к её противникам. Вместе с этим он демагог и мастер политической клоунады, постоянно скандалит, провоцирует. Чтобы выжить на своем поле, Владимир Вольфович использует крайний конформизм и неприкрытый цинизм. Он любит быть во главе, поэтому никогда не заходит слишком далеко, критикуя власть. Карманный оппозиционер – он удобен всем и всегда. Политика для него – это бизнес, а важнее всего не убеждения, а голоса избирателей».

3. Ангела Меркель – первая и единственная женщина на посту канцлера в истории Германии. В 2018 году она заняла пост в четвертый раз, но благодаря каким чертам характера ей удалось этого добиться?

«По психотипу Меркель относится к параноялам, – убежден Полянский. – Её нервная система настроена на масштабные свершения и реализацию грандиозных планов. Она в полной мере использует свою внутреннюю силу и энергию.

С точки зрения внешнего вида и поведения, госпожа Меркель, совершенно точно консервативная «хозяйка». Этому архетипу присущи контроль, забота, порядок, предсказуемость, недоверие к новым методам. Но у канцлера часто наблюдается перекос в теневую сторону – «мачеха». Это проявляется во властолюбии, повышенной требовательности к окружающим, тотальном контроле и игнорировании интересов других. При этом она очень хорошо помнит чужие ошибки и напрочь забывает свои.









На её лице всегда явно отражаются скука и недовольство. Она как бы смотрит на всех свысока, ей все вокруг понятно. Меркель – вожак, такие люди воплощают свои идеи чужими руками.

Чертами, свойственными канцлеру, являются неопределённость, гиперконтроль, желание во всём найти скрытый смысл, тайный заговор, угрозу. Никогда нельзя понять до конца на чьей она стороне.

Аномалия характера Ангелы проявляется в формировании сверхценных идей. Она лишена чувства юмора и способна лишь на насмешки, унижения других. Несвойственны канцлеру сопереживание, нежность и романтическая любовь».

4. Дональд Трамп – один из самых экстравагантных президентов США. Миллионер поражает громкими заявлениями и принятыми решениями, которые трудно предугадать. Попробуем разобраться, почему.

«Трамп однозначный истероид, – уверен Андрей Полянский. – Он эгоцентрист, стремиться быть в центре внимания постоянно. Президент Америки капризен, алогичен, хвастлив, надменен, импульсивен. Вместе с этим ярок, очарователен, энергичен и сексапилен.

Трамп обладает развитым навыком самопрезентации, хорошо держится перед публикой, чувствует ее эмоциональное состояние, увлекает и управляет. Во время умышленного обмана будет уходить от прямых ответов и прибегать к такой стратегии, как забалтывание, начнет перескакивать на другие темы.









Трампу свойственна театральность. В связи с этим его эмоции часто бывают наиграны и преувеличены. Из себя его может вывести стресс, а истинные эмоции в таком случае он выпустит наружу. Чтобы повлиять на такого человека, необходимо показать ему его собственную выгоду, даже если это не так.

Расположить к себе истероида можно, если им увлечься. Нужно искренне восхищаться этим человеком и демонстрировать это. Дезадаптировать Трампа можно отсутствием внимания и уважения. А из-за слабой нервной системы огромное количество неразрешенных и трудных задач станут факторами, негативно влияющими на его эмоциональное равновесие».

Несмотря ни на что, ожидать от человека чего-то определенного, исходя из его типа личности, нельзя. Внимание к этим деталям может помочь предугадать примерную манеру поведения, но будет зависеть и от ситуации, и от ряда других факторов.