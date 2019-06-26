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Если вы планируете малыша, то можно посчитать примерную сумму детских

26 июня 2019, 15:15 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Если вы планируете малыша, то можно посчитать примерную сумму детских

568 млн рублей направлено Волгоградским ФСС на детские пособия.

Если даже вы только планируете малыша, то уже сейчас можно посчитать примерную сумму детских пособий, которые гарантированы государством работающим родителям с ребенком.

Если женщина узнала, что она скоро будет мамой, ей необходимо встать на учет в женкой консультации до 12 недель, чтобы получить единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности. Сумма пособия фиксированная и составляет 628,47 рублей. С начала 2019 года в Волгоградском регионе отделением Фонда соцстрахования произведено 1696 таких выплат на общую сумму свыше 1 млн рублей.

При рождении малыша выплачивается единовременное пособие – 16759,09 рублей. 2457 волгоградских семей получили данное пособие на общую сумму 41,7 млн рублей.

Больничный по беременности и родам выплачивается сразу за весь период (140 календарных дней, 156 – календарных дней в случае осложненных родов, 194 – календарных дней в случае многоплодной беременности) в размере 100% среднего заработка за два календарных года, предшествующих году, в котором были роды. На оплату «декретных» Волгоградским отделением ФСС направлено более 208,6 млн рублей.

Когда заканчивается больничный по беременности и родам, мама оформляет пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Средний размер такого пособия в нашем регионе 8201, 86 рублей. Отметим, что государством гарантирована выплата данного пособия не менее 3142,33 рублей – по уходу за первым ребенком и 6284,65 рублей – по уходу за вторым и последующими детьми. С начала года реготделением ФСС выплачено 316,6 млн по данному пособию.

Отметим, в 2019 году в Волгограде и области на свет появились 4143 мальчика и 3753 девочки, из них 160 двойни, 7736 женщин впервые стали счастливыми мамами.

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