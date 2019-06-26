Заслуженный эколог РФ: «Ситуация на Байкале – экологическое преступление»

Нашумевшая история о строительстве «китайского» завода по розливу воды на юге Байкала привлекла внимание знаменитостей, научного сообщества и простых россиян. Петиция протестующих собрала более миллиона подписей, в ситуации разбирался премьер-министр Дмитрий Медведев. 14 марта по решению суда стройку приостановили. Но действительно ли этот завод – самая большая проблема всемирно известного озера? «Аргументы Недели» проанализировали ситуацию.

Байкал ­– самый древний и глубокий пресноводный водоем на планете. Это одно из наиболее богатых разнообразием видов озёр – в нём обитает более 2500 видов животных и 570 видов растений. На озере находятся порядка двадцати островов, самый крупный из которых — Ольхон. К сожалению, Байкал не избежал загрязнений. Они попадают в воду из крупных городов, промышленных предприятий и «благодаря» туристам.

Туризм

За год, согласно данным Агентства по туризму Иркутской области, Байкал посещают в среднем 1,5 миллиона туристов. При этом, значительная часть – иностранцы. После пикников посетители оставляют после себя горы отходов и вытоптанные стоянки. Система сбора мусора на Байкале, вывоза его на переработку или на свалки практически отсутствует. Ещё в начале 2000-х активисты Гринпис, в ходе масштабной акции на острове Ольхон, собрали 6500 мешков мусора и 15 тонн металлолома. Сейчас ситуация ещё хуже. «Мы считаем, что надо решать проблему системно. Не так давно, например, добились запрета на разработку цинкового месторождения Холоднинское в 80 км от Байкала. Наша организация выступает за прекращение неконтролируемого туризма и настаивает на строительстве очистных сооружений», – рассказал корреспонденту «АН» эксперт Гринпис России по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин.

На восточном берегу озера, в Бурятии, найти чистый пляж без следов пребывания отдыхающих удается крайне редко. Село Сухая находится в 180 км от города Улан-Удэ. Это живописное место с красивым сосновым лесом и множеством песчаных пляжей. Глава администрации Роман Шереметов в интервью нашему изданию отметил, что проблема загрязнения и правда стоит остро. «Туристы действительно приезжают к нам "не без мусора". Но проблему пытаемся решить. Тендер на очистку побережья от отходов выиграла компания "ЭкоАльянс". Они обещали вывозить его каждый день и даже решили создать мобильную мусоросортировочную станцию. Раньше у нас в селе не было и контейнеров. К сожалению, пока я их работу не вижу. Мусор по-прежнему не вывозится», – подчеркнул глава села.

Рост числа отдыхающих провоцирует вырубку лесов для строительства туристических комплексов. При этом, «здоровье» леса – один из факторов полноводности рек, впадающих в Байкал, и залог стабильности уровня воды в озере. Владельцы небольших частных гостиниц не заботятся о возведении очистных сооружений. Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что этот вопрос стоит на контроле у Правительства. «В Иркутской области на берегу Байкала как грибы после дождя растут так называемые частные гостиницы. На самом деле это не гостиницы, а "гадюшники", которые строятся без всяких экологических норм, без всяких очистных сооружений. Для них важна прибыль и огромные толпы туристов, которые своим пребыванием не способствуют улучшению экологической ситуации на Байкале», – сказал он.

Бытовые отходы

Многие ищут главную причину загрязнения Байкала в заводах по розливу воды и в печально известном целлюлозно-бумажном комбинате. Однако эксперты говорят о том, что индустрия бутилирования сама по себе не представляет какой-либо опасности, а главная беда сегодня – загрязненные сточные воды. Бытовые отходы попадают в озеро через его главный приток – Селенгу. Так, в июне в притоке реки нашли экстремально высокое количество тяжелых металлов. Местные жители сообщили, что вода окрасилась в ярко-оранжевый цвет и попросили Роспотребнадзор повести экспертизу. Пробы показали высокое загрязнение кадмием, марганцем и другими вредными веществами.

«Экосистема Байкала находится в стрессовом состоянии. Если Селенга и дальше понесет в Байкал все отходы – это смерть озера», – заявил «Аргументам Недели» заслуженный эколог РФ Андрей Пешков. «Население на Байкале думает, что природные ресурсы бездонны. Поэтому результаты своей жизнедеятельности они сбрасывают, оставляют или сливают в воду. Почти ни у кого там нет нормальных очистных сооружений. Этот вопрос нужно решать не только на федеральном, но и на международном уровне, ведь Байкал входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО», – добавил эксперт.

Промышленность

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) открылся в 1966 году. Он спускал отработанную воду обратно в озеро, а вместе с ней и критический объем опасных загрязняющих веществ. Выбросы с завода загрязняли озеро почти пятьдесят лет. Только в 2013 году производство было остановлено. Но ущерб, нанесенный за долгие годы, «стереть» вряд ли получится. За время деятельности завода в два раза уменьшилась биомасса зоопланктона, снизились темпы роста и ухудшились физиологические характеристики байкальских рыб. Начали деградировать прилегающие территории озера: выбросы негативно влияли на тайгу и деревья начали постепенно умирать.

«Отходы БЦБК – это яд для байкальской фауны. Надо заставить собственников вложить деньги и ликвидировать накопленный экологический ущерб. Люди, которые раньше трудились на заводе, вынуждены искать другую работу. Как правило, это туристический бизнес или лесозаготовки, что для водоохранной зоны Байкала – экологическое преступление. Хозяйство на этой территории должно вестись очень взвешенно, под чутким руководством государства. А пока что кроме варварства и хищничества там ничего нет», – заключил Андрей Пешков.

Но не только БЦБК долгие годы загрязнял воды Байкала. Вагоно-помывочное депо в Северобайкальске сделало прилегающие территории одними из самых экологически кризисных районов озера. Именно там в промышленных масштабах моют вагоны специальными средствами, содержащими фосфаты. Производственные отходы попадают в реку Тыя, которая впадает в Байкал. За год в озеро поступает несколько тонн ядовитых отходов, которые вызывают массовое развитие водорослей, в первую очередь спирогиры. Решить проблему можно просто – запретить использовать фосфатсодержащую химию, но пока этого не сделали, а отходы продолжают загрязнять воду.

Другие причины

Однако не все эксперты согласны с тем, что промышленность – исключительное зло. Первый заместитель председателя общероссийской общественной организации «Всероссийского общества охраны природы» Московской области Дмитрий Сапелкин рассказал «Аргументам Недели», что многие не обращают внимания на другие серьезные угрозы. «Сейчас много спекуляций на эту тему. На мой взгляд, экологии угрожают не столько китайские заводы по розливу воды, сколько серьезные лесные пожары. Нужно заняться этим вопросом, сотрудничать с нашими китайскими партнерами. Пусть они строят хорошие предприятия, платят лесные налоги. Не все знают, что лесозаготовители не только вырубают леса, но и засаживают территорию новыми. При этом, позиция нашей организации неизменна – на самом берегу Байкала не должно быть промышленных предприятий», – объяснил он.

Местные жители в свою очередь считают, что кризисная ситуация на Байкале сложилась из-за некомпетентности местного самоуправления. Это мнение разделяет и директор института биологии ИГУ Максим Тимофеев. «Проблема Байкала в том, что нет элементарного порядка. Есть законы, есть и финансы, но нет чиновников, заинтересованных в решении конкретных неудобных вопросов и экологических проблем. Ведь существует и федеральная целевая программа «Байкал» и специализированные региональные контролирующие органы. Но нет федерального контроля за ситуацией. Всё это спущено на уровень региональных правительств и даже больше, на уровень муниципалитетов, у которых нет ни понимания актуальных проблем, ни соответствующих компетенций для их решения. Если же всерьёз заняться решением вопросов, то ситуацию на Байкале можно исправить за год: обеспечить необходимый уровень очистки сточных вод, наладить систему вывоза мусора и сбора подсланевых и нефтесодержащих вод с кораблей. Никакой магии не понадобится! Все существующие технологии и подходы уже давно отработаны в мировой практике, аналогичные проблемы случались и были успешно решены на том же Женевском озере в Швейцарии, на Великих Американских озерах, на озере Бива в Японии. Мировой опыт огромен. Все решения известны. Однако в силу слабой компетенции лиц, принимающих решения на местном уровне, этот опыт и эти технологии недоступны», – заметил он.

Даже эксперты и политики не могут прийти к однозначному выводу, что все-таки больше всего загрязняет Байкал. Чтобы спасти гордость нашей страны, государство тратит миллиарды рублей. К сожалению, не всегда эта работа помогает. Счётная палата России пришла к выводу о недостаточной эффективности исполнения Минприроды и другими ведомствами программ по защите Байкала от загрязнения. Отсутствие результатов – следствие сложившейся системы взаимоотношений бизнеса и местной власти. Согласно национальному проекту «Экология», очистка отходов на Байкале должна завершиться до 2024 года. На охрану Байкала планируют потратить 32,6 миллиарда рублей. Сбудутся ли эти планы, нам только предстоит узнать.