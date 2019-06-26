Эксперт заявил о токсичности воды в Байкале

Директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов рассказал, что последние проведённые исследования показали токсичность воды в озере Байкал.

По словам Федотова, концентрация выделяющих токсины Бактерий в озере достигла своих предельно допустимых значений, передаёт Lenta.Ru. «Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов», - отметил эксперт. Он подчеркнул, что дальнейшее увеличение отравляющих веществ в водах Байкала приведёт к тому, что озеро перестанет соответствовать принятым санитарным нормам. Федотов также обратил внимание, что обилие в Байкале водоросли спирогиры и частые лесные пожары также вредят экосистеме озера и отражаются на качестве воды.