В Сети высмеяли перепутавшего изображения Марса и Луны Илона Маска
25 июня 2019, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]
Глава SpaceX Илон Маск поделился с подписчиками своей новой публикацией в социальной сети. Пользователи не смогли промолчать и указали Маску на явную ошибку в изображении.
Илон Маск опубликовал картинку с надписью "Оккупируй Марс", но на ней изображен не Марс, а Луна.
Такая "грубая" ошибка вызвала активное обсуждение пользователей. Один из подписчиков заявил, что "перед оккупацией надо разобраться, как же все-таки выглядит Марс".
Другие восприняли недочёт, как шутку. Пользователи посчитали, что основатель крупной компании ошибся преднамеренно и высмеял Дональда Трампа, который недавно назвал Луну частью Марса.
Сам Илон Маск посмеялся над реакцией читателей, не воспринимая её всерьёз.