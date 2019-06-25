В Сети высмеяли перепутавшего изображения Марса и Луны Илона Маска

Глава SpaceX Илон Маск поделился с подписчиками своей новой публикацией в социальной сети. Пользователи не смогли промолчать и указали Маску на явную ошибку в изображении.

Илон Маск опубликовал картинку с надписью "Оккупируй Марс", но на ней изображен не Марс, а Луна.

Такая "грубая" ошибка вызвала активное обсуждение пользователей. Один из подписчиков заявил, что "перед оккупацией надо разобраться, как же все-таки выглядит Марс".

Другие восприняли недочёт, как шутку. Пользователи посчитали, что основатель крупной компании ошибся преднамеренно и высмеял Дональда Трампа, который недавно назвал Луну частью Марса.

Сам Илон Маск посмеялся над реакцией читателей, не воспринимая её всерьёз.