Мы говорим учителю СПАСИБО за веру в детскую мечту!

"Самая красивая, самая отзывчивая, самая лучшая. Спасибо за те четыре года, которые мы были вместе" - трогательное СПАСИБО выпускница начальной школы @stefaniiaday посылает своей первой учительнице - Елене Геннадьевне.



Анастасия Звонарёва из Тобольска благодарит учителя школы №20 - Шарапову Наталью Александровну!

"Любимого и дорогого учителя сердечно благодарим за проявленную доброту и понимание, за постоянный оптимизм и крепкий характер, за достойный пример хорошего человека, а также за поддержку. Спасибо большое вам за интересную школьную жизнь!"



Педагогу начальных классов МАОУ СШ №4 городского округа Бор Нижегородской области Андреевой Ирине Вячеславовне посылают теплые слова выпускники и их родители:



"Лучшая в мире! Дорогая Ирина Вячеславовна!

От имени всех родителей ваших учеников хотим поблагодарить Вас за Ваш неоценимый и достойный труд, за индивидуальный подход к нашим детям, за доброе отношение и понимание, за Ваши старания и увлекательные уроки, за чудесное настроение и первые важные знания. Вы - первый УЧИТЕЛЬ наших детей! Человек, который обеспечил багажом знаний и отправил их в дальнейшее плавание по школьной жизни. Мы говорим УЧИТЕЛЮ спасибо за труд, терпение, заботу, доброту. За понимание, любовь и много знаний. За веру в детскую мечту. За радость, когда дети делают успехи. За поддержку, если тяжело. За атмосферу в классе замечательную.

Спасибо нашему УЧИТЕЛЮ за всё!

С уважением, 9"А" класс.



P.S От души поздравляем Вас с ЮБИЛЕЕМ! Учитель - это ведь призвание! Не каждый может научить,как верно выполнить задание: Дружить, ценить и просто жить!В Ваш юбилей, родной учитель, желаем бодрости всегда. Здоровья,счастья и удачи!Пусть украшают Вас года!"