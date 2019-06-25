В РПЦ оценили слова митрополита о воевавших безбожниках

Высказывание митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна о том, что Великую Отечественную войну выиграли крещёные люди, а безбожники погибали прокомментировали в Русской православной церкви. Представитель РПЦ заявил, что Великую отечественную войну выиграли крещёные люди, а безбожники были убиты в первых боях

"Понятно, что это не совсем так. Если бы мы оперировали четкими статистическими данными, тогда можно было бы о чем-то говорить... Выводы не совсем корректные", - заявил РИА Новости епископ Клинский Стефан (Привалов).

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков назвал такое заявление личным мнением. По его словам, в РПЦ придерживаются иных взглядов на этот вопрос. Он отметил, что подобные заявления должны подкрепляться фактами.

Пресс-служба Белгородской епархии утверждает, что слова митрополита о некрещеных безбожниках были вырваны из контекста и интерпретированы неверно. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает радиостанция "Говорит Москва".