Южноуральцы подвели итоги 100-дневной работы Алексея Текслера

27 июня исполнится 100 дней с того момента, как Алексей Текслер находится на посту главы Челябинской области. С 20 по 24 июня социологи РАНиГС провели на эту тему опрос серди южноуральцев.

По словам директора вуза Сергея Зырянова, за сто дней можно определить, какими будут основные направления работы в последующие годы. В опросе принимали участие 700 респондентов, по сто человек от каждого района города. 40 процентов из них увидели положительные изменения в городе, 48,7 процентов не заметили никаких перемен. Треть опрошенных поставила Алексею Текслеру оценку «хорошо» и «отлично», 26 процентов - «удовлетворительно». Кстати, по мнению Сергея Зырянова именно эта часть респондентов может проголосовать против кандидатуры Алексея Текслера на выборах. Более половины опрошенных (64 процента) связывают с именем Алексея Текслера улучшение обстановки в регионе.

Сергей Зырянов отметил, что по оценке экспертов, политикой интересуются только 20 процентов южноурльцев.