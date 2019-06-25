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В Москве провели томографию египетской мумии. Ученые изучают скелет человека, жившего более 2 тысяч лет назад

25 июня 2019, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве провели томографию египетской мумии. Ученые изучают скелет человека, жившего более 2 тысяч лет назад

В Москве провели томографию египетской мумии. Ученые Курчатовского института изучают скелет человека, жившего более 2 тысяч лет назад. Сейчас благодаря науке саркофаг можно не открывать и получать качественные снимки.

Эти данные позволяют установить точный возраст мумий, увидеть их волосы, мышцы и кости в высоком разрешении, определить болезни, которые, как можно предположить, стали причиной их смерти. Кроме того, можно выбрать лучшие места для забора ДНК и даже восстановить лица умерших с помощью 3D моделирования и все без варварского «распеленания» и разрушения древних реликвий.

Такие исследования древних захоронений проходят по всему миру. Недавно специалисты из Национального музея естественной истории Чили изучили несколько мумий индейцев чинчорро, считающихся древнейшими на Земле.  Возраст этих останков оценивается примерно в 7,5 тысяч лет.

 

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