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Общественная палата Челябинской области и прокуратура будут сотрудничать

25 июня 2019, 16:53 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня, 25 июня, председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин и региональный прокурор Виталий Лопин.

Цель подписанного Соглашения - найти совместные пути решения проблем по защите прав граждан. Напомним, обес труктуры плотно общаются, представители прокуратуры участвуют в круглых столах ОП по резонансным темам, а также в многочисленных проверках по итогам работы «горячих линий».

По словам Олега Дубровина, с 2017 года на площадке ОП действует «горячая линия» для жалоб на денежные сборы в образовательных учреждениях. В марте 2018-го работала аналогичная линия, но уже по вопросам соблюдения избирательных прав граждан.

- На прошлой неделе была открыта «горячая линия» по фактам нарушения законодательства на водоемах, - рассказывает Олег Дубровин. -Все поступившие обращения традиционно отрабатываются совместно с прокуратурой. 

Виталий Лопин поблагодарил сотрудников Общественной палаты за сотрудничество и выразил готовность услить совместную работу.

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