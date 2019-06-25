"К нам много вопросов, и у нас много вопросов" — высказался глава "Аэрофлота" о расследовании крушения "Суперждета"

Гендиректор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев впервые публично прокомментировал расследование крушения пассажирского самолета "Суперджет". Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), 5 мая выполнявший рейс Москва - Мурманск, вернулся в аэропорт вылета и загорелся при аварийной посадке. В результате авиапроисшествия погиб 41 человек.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет катастрофы. Комментируя его на годовом собрании акционеров, Савельев сказал: "К нам много вопросов, и у нас много вопросов". Савельев напомнил, что в прошлом году уровень безопасности полетов авиакомпании составил 99,974%, - пишут "Ведомости".

Савельев на собрании также объяснил резкое снижение чистой прибыли авиаперевозчика. По его словам, это связано с беспрецедентным подорожанием керосина и девальвацией рубля.

Савельев отметил демпинг на рынке авиаперевозок в России, - передает "Интерфакс".

Эксперты МАК подтвердили, что в "Суперджет" во время полета ударила молния, что привело к нарушению радиосвязи и отключению автопилота. МАК также установил, что экипаж не запрашивал обход грозовой зоны. Руководство по производству полетов "Аэрофлота" запрещает намеренно входить в грозовую облачность и требует от командира запрашивать разрешение на облет опасной зоны.

МАК также выявил, что авиалайнер заходил на посадку с массой больше предельно допустимой и с превышением максимальной вертикальной скорости снижения.