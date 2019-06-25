В Африке появилась крупнейшая зона свободной торговли

Прошлый год был объявлен в ООН африканским годом борьбы с коррупцией, которая угрожает миру, лишает власть доверия и пути развития. Несмотря на международные кредиты и займы, коррупция – причина нищеты, неравенства и расхищений, кажется, непобедима.

И ситуация ухудшается. При этом почему-то фиксируется наименьший уровень неприятия. Оказывается, растущее малообразованное молодое население боится преследований.

Из Африки постоянно вывозятся залежи алмазов, нефти, золота, платины, но ее население не имеет прибыль.

В то же время Чёрный континент все же развивается. В июне появилась на свет крупнейшая зона свободной торговли AfCFTA, охватывающая все страны Африки - 1,2 млрд. человек с суммарным ВВП примерно 2,5 трлн. долларов. К 2020 г. объем торговли в AfCFTA увеличится на 52%.

Среди других положительных моментов: антикоррупционные тренинги и кружки для молодежи, журналистские расследования про коррупцию при выдаче загранпаспортов, нелегальную работу фабрик, где выходцы из Китая, Индии и Ливана беспощадно эксплуатируют людей.

После борьбы за независимость африканские государства не имели опыта демократии и превратились в авторитарные режимы. В отсутствии оппозиции лидеры - символы нации морально деградировали и опирались на богатые и коррумпированные кланы. Беспокоясь о защите и эффективности инвестиций КНР, США уже подключились к борьбе с коррупцией в странах Африки. Однако, серьезных успехов пока незаметно.