Татьяна Навка опубликовала видео, как ее дочь Надя выступает с показательным номером на льду

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка опубликовала видеозапись, как ее дочь Надя выступает с показательным номер на льду. Четырехлетняя дочь Навки и Дмитрия Пескова занимается с тренером.

Для соревнований малышке специально сшили красивый костюм. Упорные тренировки закончились. И Надя показала, чему научилась. "Не судите строго, мы ещё совсем юные и начинающие, но мы стараемся!!", - призвала Навка.

Татьяна не уверена, станет ли ее младшая дочь спортсменкой. Но у Нади есть такое качество - она старается научиться всему, чему учит тренер. Главное, что малышке нравится кататься. "Надя получает от этого занятия удовольствие, и это самое главное!" - считает Навка.