Депутат городской думы Кировской области решил повеселиться и кинул муляж гранаты под ноги полицейским

Депутат Слободской городской думы в Кировской области решил повеселиться и кинуть муляж гранаты под ноги полицейским. Что тут такого забавного сказать трудно, как и то, как 20 летний парнишка стал народным избранником. Хотя это-то как раз ни для кого не тайна.

Николай Дубравин стал депутатом в 19 лет — видимо, помог папа, который раньше работал в Заксобрании Кировской области. Снимать сториз в инстаграме куда веселее, чем писать городские законы, поэтому Коля решил привлечь подписчиков и устроить пранк над полицейскими — кинуть им муляж гранаты. Он заранее предупредил подписчиков, что едет снимать «очень жесткое видео» и, если потеряется на сутки или трое, чтобы за него не переживали. А значит он вполне осознавал, что его «выходка» тянет на статью хулиганство, но он же депутат.