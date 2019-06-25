В Хабаровском крае выгрузке косаток и белух препятствует шторм

Первая партия узников «китовой тюрьмы» - косаток и белух — доставлена из Приморья в Хабаровский край, однако выгрузить их в вольеры не удается. Причина приостановки операции — ухудшение погоды.

Две косатки и шесть белух доставлены к мысу Перовского. Но с самого утра переместить их в вольеры не удается из-за поднявшегося шторма. На море весь день наблюдается туман и дует сильный ветер.

Теперь специалисты вынуждены ждать улучшения погодных условий, чтобы продолжить выгрузку морских обитателей в вольеры.

Ранее косаток и белух по автомобильной дороге доставили из Приморского края в Хабаровск. По словам сопровождающих, дорогу животные перенесли благополучно, в течение пути не возникало внештатных ситуаций. Там они были погружены на баржу и проделали путь в село Иннокентьевка в Николаевском районе.