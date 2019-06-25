Представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила задержание подозреваемого в отравлении людей в центре Москвы

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила информацию о задержании мужчины, подозреваемого в отравлении людей в центре столицы. По информации московской полиции, в порядке ст. 91 УПК РФ задержан мужчина, подозреваемый в совершении нескольких эпизодов хищения имущества у малознакомых граждан на территории Хохловской площади в центре столицы.

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в отравлении и ограблении более 20 человек

В СМИ вчера появилась новость о пострадавших в результате отравления газировкой людях. Злоумышленник отравлял и грабил молодых людей, с которыми знакомился на Чистых прудах или в кафе. Одна из девушек впала в кому. Писали, что нападавшего задержала полиция, но затем отпустила под подписку о невыезде. Сейчас в квартире подозреваемого в Москве ведутся следственные действия.