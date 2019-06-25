"Роскосмос" опроверг сообщения NASA о нештатной ситуации при посадке "Союз МС-11"

В "Роскосмосе" опровергли сообщение NASA о нештатной ситуации при посадке космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа. По данным "Роскосмоса", посадка "Союза" с экипажем сегодня, 25 июня, утром прошла штатно.

НАСА сообщило о нештатной ситуации с двигателем "Союза" при возвращении экипажа с МКС на Землю

Ранее в ходе трансляции, которая велась на сайте американского аэрокосмического агентства (NASA), комментатор рассказал, что после выполнения манёвра для схода корабля "Союз МС-11" с орбиты произошел отказ основного коллектора (комплект топливных баков с магистралями и клапанами) двигательной установки корабля, но автоматика успешно перешла на резервный коллектор и опасности для экипажа не было.

"Информация о переходе на резервный коллектор не соответствует действительности", - cообщается на сайте "Роскосмоса".

Члены экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-11", отстыковавшегося сегодня от Международной космической станции (МКС), благополучно вернулись на Землю. Спускаемый аппарат с космонавтом Олегом Кононенко, астронавтами Давидом Сен-Жаком и Энн Макклейн совершил посадку 25 июня 2019 года в 05:48 мск.

Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно, самочувствие экипажа хорошее. Пилотируемый корабль находился в составе станции с 3 декабря 2018 года. Продолжительность пребывания в полёте экипажа экспедиции МКС-58/59 составила 204 суток. Для командира корабля Олега Кононенко это был четвертый полет на околоземную орбиту. На данный момент он является рекордсменом по продолжительности пребывания на МКС — 737 суток