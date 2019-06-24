Половина Петроградского района в Петербурге сегодня вечером осталась без электричества

Почти половина жителей Петроградской стороны в Санкт-Петербурге 24 июня остались без электричества. По данным «Ленэнерго», отключение произошло в сети 110 кВ около 17:30 мск.

Из-за блэкаута отключились светофоры, встали трамваи и троллейбусы. Поезда в метро стали ходить с увеличенным интервалом. В Петроградском районе закрылись многие магазины и кафе. В домах у десятков тысяч людей пропало электричество. По данным РБК-Петербург, без электричества остались порядка 100 зданий, включая жилые дома и коммерческие помещения.

В восстановительных работах были задействованы все диспетчеры. Подачу электроэнергии восстановили примерно через час.