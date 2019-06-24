Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в море Банда у островов Индонезии в ночь на 24 июня. По данным Геологической служба США, толчки были зафиксированы в 02.53 по времени UTC (05.53 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 288 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки. Очаг залегал на глубине 208,3 километров.

О возможных жертвах и разрушениях сообщений не поступало. Объявлялась ли угроза цунами – также неизвестно.

После первого за этот день землетрясения в Индонезии зафиксированы еще три.

В 16.53 по времени UTC (19.53 мск) землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в провинции Папуа на востоке Индонезии на острове Новая Гвинея. Эпицентр подземных толчков располагался в 238 километрах к западу от населенного пункта Абепура, - передает РИА Новости. Очаг залегал на глубине 44,8 километра.