Минтранс объявил о повышении тарифа «Платона» с 1 июля

Минтранс России объявил о повышении тарифа «Платона» с 1 июля 2019 года. В ведомстве сообщили о начале поэтапной индексации тарифа в соответствии с уровнем инфляции в течение ближайших трёх лет.

Согласно сообщения Минтранса, тариф системы «Платон» с 1 июля вырастет на 14 копеек . За проезд грузовиков придется платить 2,04 рубля за километр . Следующая индексация - до 2,35 рубля с 1 февраля 2021 года.

С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года — 2,35 рубля за километр.

После этого индексация должна будет проводиться 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции в размере приблизительно 4%, - передает RT.