СМИ пишут о серийном грабителе, отравившем за месяц в центре Москвы более 20 человек

О серийном грабителе, отравлявшем потенциальных жертв перед ограблением в центре Москвы, пишут со СМИ со ссылкой на рассказы пострадавших. Мужчина, знакомящийся с людьми на Чистых прудах, предлагал им выпить газированную воду.

Что на самом деле было в бутылке, пока достоверно неизвестно. Известно, что люди, угостившись напитком, отключались, лишались сознания. Несколько человек впадали в кому.

Одна из пострадавших – Людмила Ч. Она пролежала три дня в коме с аппаратом искусственной вентиляции легких. Ее вместе с двумя друзьями отравил неизвестный мужчина фантой 7 июня на Чистых прудах. По ее рассказу, они гуляли по Москве, планировали собраться большой компанией. К ним присоединился бородатый парень, - представился - Мурад. Она подумали, что он чей-то знакомый.

Мурад предложил всем остаться в сквере на Чистых прудах и угостил газировкой. Людмила сделала глоток и потеряла сознание. Плохо стало и двум ее друзьям, глотнувшим напиток. Грабитель стал рыться в их вещах и прятать все ценное в карманы и рюкзак. Прохожие вызвали полицию и скорую.

В тот же день до ограбления Людмилы Мурад подсел к молодому человеку, который ждал подругу в Яме (Хохловская площадь), - сообщает издание The Village. Грабитель завел разговор с парнем, а потом угостил его своим напитком красного цвета. Молодому человеку стало плохо от одного маленького глотка. В это время пришла подруга, и к столику подсел еще один мужчина. Девушку уговорили сходить в ближайшую аптеку «за углем». А когда она вернулась, ее молодой человек был не только без сознания, но и без телефона, паспорта и банковской карты.

Первое подобное нападение случилось 11 мая. С Мурадом в некоторых случаях была девушка. По данным издания, полиция возбудила дело только по статье «Кража», а затем отпустила преступника под подписку. Он продолжает травить и грабить людей.

Приметы злоумышленника:

— Рост 175–180 сантиметров, 25–30 лет, бледный, худой.

— Представляется Азаматом, Мурадом или Анваром, говорит, что из Нальчика.

— Пухлые губы, приплюснутый нос, рыжая тонкая бородка, темные волосы.

— Белая или синяя кепка, джинсовая куртка, очки-авиаторы, темные шорты, сланцы; либо черный рюкзак, черная футболка, белые штаны с оранжевыми полосками по бокам; либо белые кроссовки с синими полосками, борсетка через плечо (был замечен в разной одежде).

— Серебряные кольца на пальцах.

— Говорит, что работает логистом.

— Может рассказать, что принимает наркотики и «сейчас на отходосах».

Приметы сообщницы:

— Высокая, полная.

— Волосы светлые, по плечи.

— Кольцо в носу.

Злоумышленник предлагает выпить:

— Пиво.

— Пина-коладу.

— Фанту.

— Воду.