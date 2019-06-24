СМИ пишут о серийном грабителе, отравившем за месяц в центре Москвы более 20 человек
24 июня 2019, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]
О серийном грабителе, отравлявшем потенциальных жертв перед ограблением в центре Москвы, пишут со СМИ со ссылкой на рассказы пострадавших. Мужчина, знакомящийся с людьми на Чистых прудах, предлагал им выпить газированную воду.
Что на самом деле было в бутылке, пока достоверно неизвестно. Известно, что люди, угостившись напитком, отключались, лишались сознания. Несколько человек впадали в кому.
Одна из пострадавших – Людмила Ч. Она пролежала три дня в коме с аппаратом искусственной вентиляции легких. Ее вместе с двумя друзьями отравил неизвестный мужчина фантой 7 июня на Чистых прудах. По ее рассказу, они гуляли по Москве, планировали собраться большой компанией. К ним присоединился бородатый парень, - представился - Мурад. Она подумали, что он чей-то знакомый.
Мурад предложил всем остаться в сквере на Чистых прудах и угостил газировкой. Людмила сделала глоток и потеряла сознание. Плохо стало и двум ее друзьям, глотнувшим напиток. Грабитель стал рыться в их вещах и прятать все ценное в карманы и рюкзак. Прохожие вызвали полицию и скорую.
В тот же день до ограбления Людмилы Мурад подсел к молодому человеку, который ждал подругу в Яме (Хохловская площадь), - сообщает издание The Village. Грабитель завел разговор с парнем, а потом угостил его своим напитком красного цвета. Молодому человеку стало плохо от одного маленького глотка. В это время пришла подруга, и к столику подсел еще один мужчина. Девушку уговорили сходить в ближайшую аптеку «за углем». А когда она вернулась, ее молодой человек был не только без сознания, но и без телефона, паспорта и банковской карты.
Первое подобное нападение случилось 11 мая. С Мурадом в некоторых случаях была девушка. По данным издания, полиция возбудила дело только по статье «Кража», а затем отпустила преступника под подписку. Он продолжает травить и грабить людей.
Приметы злоумышленника:
— Рост 175–180 сантиметров, 25–30 лет, бледный, худой.
— Представляется Азаматом, Мурадом или Анваром, говорит, что из Нальчика.
— Пухлые губы, приплюснутый нос, рыжая тонкая бородка, темные волосы.
— Белая или синяя кепка, джинсовая куртка, очки-авиаторы, темные шорты, сланцы; либо черный рюкзак, черная футболка, белые штаны с оранжевыми полосками по бокам; либо белые кроссовки с синими полосками, борсетка через плечо (был замечен в разной одежде).
— Серебряные кольца на пальцах.
— Говорит, что работает логистом.
— Может рассказать, что принимает наркотики и «сейчас на отходосах».
Приметы сообщницы:
— Высокая, полная.
— Волосы светлые, по плечи.
— Кольцо в носу.
Злоумышленник предлагает выпить:
— Пиво.
— Пина-коладу.
— Фанту.
— Воду.