Вода шутить не любит: за неделю в Севастополе утонули пять граждан

За прошедшую неделю в Севастополе утонули пять человек. Об этом рассказал начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности Севастополя Александр ВЕСЕЛКОВ, пишут «Аргументы недели-Крым».

По его словам, четверо мужчин утонули в местах, которые были не оборудованы для купания. Еще одна женщина лишилась жизни у пляжа «Омега», что в Гагаринском районе города. При этом семь человек удалось спасти, передает «Вести Севастополь».

ВЕСЕЛКОВ подчеркнул, что один из утонувших мужчин плавал возле Памятника затопленным кораблям, другой – в Казачьей бухте, третий рискнул прыгнуть с катамарана у причала Антарис, а четвертый также решил поплавать недалеко от одного из диких пляжей, где никто не смог своевременно прийти к нему на помощь.

Отметим, что по каждому из вышеуказанных случаев проводится расследование.