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Минимум – что дышло: как написал, так и вышло

Грозят ли нам чиновничьи манипуляции с прожиточным минимумом?

24 июня 2019, 20:00 [«Аргументы Недели», Надежда СУНГУРОВА ]

Минимум – что дышло: как написал, так и вышло

По итогам прямой линии с Владимиром Путиным в полку детских пособий, похоже, прибыло. Позорную выплату в 50 рублей, которую сегодня получают «декретные» мамочки до исполнения ребёнку трёх лет, обещано заменить на вполне себе приличный прожиточный минимум ребёнка (в среднем 10 тысяч рублей, точная сумма зависит от региона). В том, что это произойдёт, сомневаться не приходится: решения, озвученные Президентом, «обмену и возврату не подлежат». Но радоваться, похоже, всё-таки рано.  «Нам ещё предстоит установить критерии нуждаемости», - строго сказал  Владимир Владимирович. И тут, как говорится, оптимисты засыпают, просыпаются пессимисты… 

Согласно словам Путина, право на пособие решено привязать к прожиточному минимуму (ПМ) и установить планку нуждаемости на уровне полутора или двух ПМ на члена семьи. Скорей всего,  применяться будет именно «двойной» уровень.  В ходе прямой линии Президент обмолвился, что будет некрасиво, если пособие на первого и второго ребёнка а возрасте до полутора лет будет привязано к двум ПМ (такая норма начнёт действовать с 1 января 2020 года), а потом критерий изменится в невыгодную для семьи сторону. Так что охватим пособиями 75% населения, ура-ура, радуемся и бросаем шляпы вверх! 

Я тоже хочу от радости бросить шляпу вверх. А она не бросается. Потому что в момент броска мне в голову приходят мысли о том, что пряников, как спел великий Булат Окуджава, всегда не хватает на всех. А если пряников мало, раздать их надо многим, а уменьшить их размер нельзя (сказал Путин, что платить надо прожиточный минимум ребёнка – значит, манёвры исключены), выход может только один. А именно –  попытаться как следует «почистить» очередь претендентов на те самые пряники. И хорошим, неоднократно испытанным способом здесь  становятся возможные манипуляции с прожиточным минимумом, которые сегодня не запрещены ни одним законом. 

Как ни странно это прозвучит, но многострадальный прожиточный сегодня в России – это совершенно незащищённая цифра, с которой можно делать всё что угодно. Обязанность регулярно индексировать пенсии и не понижать минимальный размер оплаты труда прописана в федеральных законах. А вот запрета  на понижение прожиточного минимума в стране нет. Есть «федеральная» планка, которая устанавливается  на каждый квартал, и ниже неё субъекты федерации свои цифры опускать не могут. Но никто не мешает «федералам» в каждом следующем квартале эту планку как минимум не поднимать. Или поднять на смехотворную сумму в несколько десятков рублей. Мол, статистика показала, что инфляция у нас маленькая и товары в магазинах подорожали всего на ноль целых чуть-чуть десятых процента,  так что повода существенно увеличивать прожиточный, извините, нет.  

А ещё этот минимум можно опускать. Получится, например, что по статистике товары в магазинах подешевели на ноль целых чуть-чуть десятых – вполне себе повод сэкономить средства госбюджета. Жить становится лучше, жить становится веселее – а вы, граждане, в бедняки собрались записываться? А не офигели ли вы, дорогие россияне? 

Во 2 квартале 2019 года в моей родной Московской области прожиточный минимум опустили на 500 рублей. Видимо, в важных государственных кабинетах на важных государственных столах оказались статистические бумажки, в которых написано про снижение цен или, там, замедление инфляции. В магазинах и ЖКХ-ных платёжках, правда, этого снижения  не видно, но кто ж из наших руководящих товарищей по магазинам-то ходит? В общем, понизили – и в результате из программ господдержки вылетели сотни семей, которые в одночасье стали «богатыми». Казалось бы – ну что такое 500 рублей? Мелочь, ерунда. Но для кого-то эта мелочь оказалась настоящим уларом под дых. И пример Подмосковья, увы, не единичен. А в регионах живут гораздо бедней, и там понижение ПМ даже на 200 рублей может обернуться для людей настоящей катастрофой. 

Вот потому и не летит  вверх от радости моя шляпа. Деньги на новые пособия властям надо где-то искать, это факт. В том, что эти деньги будут искать в наших карманах, сомнений нет. Замедлить рост ПМ или незначительно его понизить – способ хороший и работающий. Да, пособие в итоге появится, и многие будут искренне радоваться. И никто не вспомнит о тех, кто в итоге без этой господдержки останется, внезапно став на условные 10 рублей богаче установленного властями уровня.  

Принять бы параллельно с нормой о введении пособий такой закон, чтобы прожиточный минимум каждый квартал  бы обязательно рос. Не стоял на месте, не падал, а увеличивался. Чтобы как можно меньше народа оставалось за бортом господдержки. Чтобы хоть на чуточку упало количество «богатеев», которым отказано в пособиях и льготах из-за того, что они «много» зарабатывают. Эх, мечты-мечты, где ваша сладость… 

 

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