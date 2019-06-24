Поклонская: я понимала, что за голосование против пенсионной реформы последует наказание

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская рассказала в видеоинтервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову, почему голосовала против повышения пенсионного возраста в России.

«Кнопку «против» я нажала одна из фракции. Два раза я нажала эту кнопку – первое и третье чтение, второе чтение я не голосовала. Это моя позиция, мне больше добавить нечего. Я знала о консолидированном решении партии «Единая Россия», чтобы все голосовали за пенсионную реформу. Я изначально говорила, что в таком виде, в котором она предложена, я не смогу ее поддержать. Я понимала, что последует определенное наказание, оно последовало. Но было это преподнесено не как наказание, а как реорганизация работы комиссии по конфликту интересов, которую я возглавляла. И некоторые другие моменты, но это нормально. Я сделала свой выбор, я проголосовала не так, как должна была с учетом консолидированного решения. Я проголосовала так, как я считаю, как мне диктует моя совесть. За это я получила наказание, я его понесла, я его приняла. Все нормально, мы в расчете», - отметила парламентарий.