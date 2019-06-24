Хабаровский край сохранит последнюю здравницу региона – санаторий «Уссури»

Правительство Хабаровского края намерено сохранить и восстановить последнюю здравницу региона. В начале 2019 года краевое правительство выкупило контрольный пакет акций санатория «Уссури» и обещает сохранить профиль учреждения.

Речь о передаче санатория в руки правительства велась еще при прошлом губернаторе, Вячеславе Шпорте. Однако слова так и остались словами. Когда у здравницы не осталось денежных средств на то, чтобы отапливать помещение в зимний период, на имя нынешнего губернатора Сергея Фургала было написано коллективное письмо.

Переговоры с председателем хабаровских профсоюзов дали свои плоды. 19 февраля состоялась передача контрольного пакета акций от Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» в Правительство Хабаровского края. Фургал распорядился о принятии мер по сохранности здания санатория.

- Для значительной части дальневосточников «Уссури» - это восстановление здоровья и сил. Для многих это жизненная необходимость. Здесь проходили реабилитационные процедуры в том числе ветераны войны и труда. Сам санаторий исторически принимает пациентов для реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний. Сюда же отправляли на сохранение беременных женщин и граждан с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, - сообщил врио генерального директора санатория «Уссури» с сентября 2019 по март 2019 г. Михаил Ширдыков.

Сейчас «Уссури» и сам готовится к реабилитации. На разработку концепции реконструкции краевому минздраву отведен всего месяц.