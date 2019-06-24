Врач-диетолог предложила россиянам ориентироваться на сезонные продукты

Диетолог Маргарита Королёва прокомментировала недавний эфир телеведущей Елены Малышевой, которая назвала самой эффективной и полезной средиземноморскую диету.

Так, эксперт Маргарита Королёва рассказала, что необходимо ориентироваться на сезонные продукты того региона, где мы живем, пишет НСН.

"Современные условия позволяют выращивать их в хороших парниковых условиях и увеличивать срок хранения. Умеренное количество фруктов. Все это в совокупности дает нам возможность поддерживать хорошее состояние здоровья", - объяснила она.