На севере Германии столкнулись 2 истребителя Eurofighter

На севере Германии сегодня днем столкнулись два истребителя Eurofighter эскадрильи, дислоцированной на базе Росток-Лаге. Немецкие военные самолеты столкнулись и упали на землю. Летчики смогли катапультироваться.

Инцидент произошел в земле Мекленбург — Передняя Померания. Столкновение самолетом случилось над озером Флезензе, неподалеку от города Мальхов. Один из истребителей рухнул в лес неподалеку от населенного пункта Ябель. Второй истребитель упал в 10 километрах от первого, недалеко от деревни Носсентинер, - передают немецкие СМИ.

На месте падения самолетов начался пожар. На место авиакатастрофы направлены пожарные и спасатели.