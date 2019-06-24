Заместителя губернатора Мурманской области Инну Погребняк, отвечающую в области за здравоохранение, уволили после "Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным". Об увольнении замглавы региона Инны Погребняк говорится в сообщении Telegram-канала телеканала НТВ.

Путин призвал увеличить зарплаты и доходы россиян

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что проведена экспресс-проверка. По словам Чибиса, результаты проверки показали, что его вводили в заблуждение по поводу зарплат медиков. Губернатору говорили о том, что в регионе нет врачей, которые получают меньше минимального размера оплаты труда. "Оказывается, они есть", — рассказал Андрей Чибис.

На зарплату в 20 тысяч рублей 20 июня на прямой линии Путину пожаловалась отоларинголог из Мурманской области.

Глава региона поручил все вопросы по запуску реформы здравоохранения Дмитрию Панычеву как исполняющему обязанности министра. Чибис потребовал проконтролировать ситуацию с окладами и дополнительными надбавками для медиков.

Чибис также отметил, что врачи не едут в Мурманскую области из-за отсутствия стабильности и понимания уровня зарплат.