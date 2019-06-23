В Костроме выпускники военной академии отпраздновали окончание учебы заездом на джипах

В Костроме выпускники военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) отпраздновали окончание учебы заездом на джипах и нескольких лимузинах по улицам волжского города.

Видеозапись, как кортеж, в начале которого ехали белые лимузины, в том числе Hummer, обсуждают подписчики паблика «Кострома какая она есть» в «ВКонтакте». Военные -выпускники высовывались из окон машин, размахивали флагами войск РХБЗ.

Жителей Костромы возмутило поведение молодых офицеров и после праздника: они нецензурно выражались, мусорили, орали и задевали прохожих.

Портал K1NEWS.RU разместил возмущенные отзывы жителей Костромы, недовольных «слишком шумным и роскошным выпускным». «Это не офицеры», - пишут костромичи. «Лицо нужно держать изначально. Настоящие защитники!» — отметили с иронией по поводу молодых военных.