Откуда в Симферополе появились крокодилы, - версии горожан

Очевидцы сообщают, что видели рептилию в траве у школы №24, по улице Тургенева. Примечательно, что ранее две крокодильи головы нашли на параллельной улице.

Один из местных жителей сделал фото опасного питомца и выложил в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Плохие новости Крым». По словам автора записи, ей позвонил брат и рассказал, что обнаружил крокодила во время прогулки с собакой, которая учуяла хищника и, залаяв, потащила своего хозяина в траву. Стоит отметить, что указанная школа находится недалеко от улицы Воровского, где была найдена первая голова крокодила.

Из снимка ничего неясно о состоянии животного, однако, по информации администрации группы, опубликовавшей пост, крокодил жив и теперь им займутся профильные службы. В то же время негодование пользователей в комментариях нарастает.

Некоторые из участников дискуссии связывают появление рептилий с городской легендой о том, что в прошлом некий местный любитель экзотики, купивший крокодилов попросту выбросил их, когда они стали расти. Другие связывают последние события с изменениями в законодательстве в области содержания питомцев. Поскольку ныне крокодилы занесены в реестр запрещенных домашних животных. А кто-то из комментаторов и вовсе предположил, что хищники полезли из реки.

Один из горожан обнародовал версию, по которой кто-то выбросил рептилий, а позже одну мертвую особь в мусорном контейнере на улице Мате Залки нашел бездомный, фотографию которого мужчина опубликовал в комментариях. После чего мужчина пытался сбыть останки животного где-нибудь в районе. Слухи о том, что неизвестный предлагал симферопольцам купить крокодила ходили и ранее.

Напомним, что накануне во дворе многоквартирного дома в Симферополе нашли две головы крокодилов. Об обнаружении одной головы изначально сообщили в социальных сетях. На место приехали специалисты Государственного комитета ветеринарии Крыма, сотрудники прокуратуры и полиции. Останки рептилий собрали в специализированный контейнер и на спецтранспорте доставили в Республиканский ветеринарный лечебно-профилактический центр для сжигания. На местах обнаружения голов специалисты провели дезинфекцию.