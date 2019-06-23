Роспотребнадзор приостановил купание в зоне отдыха на пляже "Левобережный" на севере Москвы. Эксперты обнаружили несоответствие воды санитарным нормам по микробиологическим показателям.

Названы 8 водоемов, в которых в Москве можно безопасно купаться

Пляж "Левобережный" находится в Северном административном округе столицы, балансодержатель зоны отдыха - ГАУК "Северное Тушино". Роспотребнадзор выдал предписание об установке знаков о запрете купания до получения удовлетворительных результатов.

В Москве с 1 июня открылись 108 зон отдыха у воды, включая восемь зон отдыха с купанием.

В зонах отдыха Мещерское, озеро Черное и Школьное, Тропарево, Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3 вода соответствует санитарным требованиям.