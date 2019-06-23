СМИ сообщили о стрельбе около резиденции Рамзана Кадырова в Грозном. Один из нападавших убит

В СМИ в воскресенье, 23 июня, вечером появились сообщения о стрельбе около резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова в Грозном. Телеграм-канал Baza опубликовала видеозапись инцидента. По предварительным данным, убит один из нападавших на резиденцию чеченского лидера.

На видео можно рассмотреть остановившуюся посередине дороги автомашину. Недалеко от автомобиля лежит тело мужчины. В записи слышались звуки выстрелов, около 10 выстрелов.

Также слышны крики людей и сигнализация автомобилей. Как сообщает "КП-Северный Кавказ" , в Грозном на улице Асланбека Шарипова произошло нападение на пост полиции. По предварительной информации, двое злоумышленников подъехали к посту на машине и с ножами и ружьем напали на сотрудника полиции. Стража порядка ранили ножом и выстрелили в него из ружья. Один из полицейских быстро среагировал и несколькими выстрелами убил нападавшего.

Устанавливаются все подробности происшествия в Грозном.