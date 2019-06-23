Специалист рассказал, в какое время суток не стоит покупать алкоголь

Роспотребнадзор опубликовал правила безопасной покупки алкоголя. Специалисты надзорного ведомства советуют приобретать спиртное только в лицензированных магазинах. а также смотреть на этикетку.

Эксперт Вадим Дробиз согласился с этими правилами, а также дополнил их, пишет НСН. По его мнению, потребитель вообще не должен задумываться о каких-то там пробках, этикетках, клее. Это проблема государства.

"Пусть государство контролирует бизнес так, чтобы все было нормально", - заявил специалист.

Также он посоветовал не покупать алкоголь в ночное время.