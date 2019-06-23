Эксперт призвал не пугаться изменений погоды

В Москве и еще нескольких регионах Центрaльной России нa следующей неделе обещают осеннюю погоду. Об этом сообщил глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец.

Эксперт Роман Вильфанд пояснил, почему предстоящее понижение температуры сравнивают с приходом осени, пишет НСН.

«Была невероятная жара в июне, которая встречается крайне редко, поэтому понижение температуры, которое нас ждет, воспринимается как приход холодов. Ничего подобного – просто до этого жара была совершенно жуткая!» - отметил Вильфанд.