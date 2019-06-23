Названы пять самых больших тайн физики, над которыми до сих пор ломают головы ученые

Названы пять самых больших тайн физики, которые изучались много лет и до сих над ними ломают головы ученые в известным мировых исследовательских центрах. Доцент физики в Университете Лойола в Чикаго Роберт Макнис пытается узнать, что происходит внутри черной дыры, - сообщает интернет-издание "Суть событий".

Знаменитый Стивен Хокинг со Стивеном Перри в 2015 году предположили, что, вместо того, чтобы храниться в глубине черной дыры, информация остается на ее границе, называемой горизонтом событий. Парадокс пытались разрешить многие ученые, но физики так и не могут прийти к единому мнению.

Согласно теориям, если в черную дыру бросить железный кубик, не было бы никакой возможности получить о нем какую-либо информацию. Это объясняется тем, что гравитация черной дыры настолько сильна, что ее скорость убегания выше скорости света, а последняя считается самой быстрой во Вселенной. Но, согласно квантовой механике, квантовая информация не может быть уничтожена. "Если вы каким-либо образом попытаетесь уничтожить эту информацию, все пойдет наперекосяк", - убежден американский физик Роберт Макнис.

Есть ли порядок в хаосе? Ученые не могут точно решить систему уравнений, которая описывает поведение жидкостей, от воды до воздуха и газов. На самом деле, неизвестно, существует ли вообще общее решение так называемых уравнений Навье-Стокса.

Есть ли параллельные вселенные? Астрофизические данные предполагают, что пространство-время может быть «плоским», а не искривленным, и поэтому оно продолжается вечно.

Почему существует ось времени? Почему Вселенная была так упорядочена в начале, когда огромное количество энергии было собрано в небольшой точке пространства?

Что такое темная энергия? Лучшее, что смогли сделать исследователи за последние годы, - понять, где темная энергия может скрываться.