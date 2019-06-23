Выпускник из Томской области Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ

Выпускник МБОУ "Северская гимназия" из закрытого города Северск Томской области Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ. Саша Путин сдавал три экзамена: русский язык, математику и физику. И за каждый получил по 100 баллов. Юноша планирует поступать в московский вуз.

Окружающие называют однофамильца российского президента "наш Путин". Директор гимназии Ирина Мирошникова рассказала, что Александр отлично учился с первого класса, занимался спортом и музыкой, - сообщает riatomsk.

Известно, что Александр Путин - кандидат в мастера спорта по полиатлону, призер Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля ГТО и Всероссийских президентских спортивных игр, обладатель золотого значка ГТО. Во время учебы в школе увлекался точными науками, участвовал в олимпиадах по физике, математике, русскому языку и даже ОБЖ.