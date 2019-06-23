Рогозин опубликовал в сети видео со строительством второй очереди космодрома Восточный

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опубликовал в социальной сети видеозапись процесса строительства второй очереди на космодроме "Восточный" в Амурской области.

Видео Рогозина появилось на его странице в Twitter. По данным главы "Роскосмоса", на дальневосточном российском космодроме "под ракету-носитель "Ангара" всех классов идёт разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт". "Всё под землёй", - уточнил Рогозин.

Рогозин рассказал, что на космодроме "продолжается мобилизация строителей и техники для развертывания полномасштабных работ в рамках второй очереди строительства космодрома". На видео запечатлено, как работают экскаваторы, а часть рабочих наблюдает за ходом работы.