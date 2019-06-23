Владимир Путин поздравил с празднованием Сабантуя

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян и иностранных граждан с Сабантуем. Сабантуй - народный Праздник плуга, отмечается более чем в 50 регионах нашей России и 30 зарубежных странах после окончания весенних полевых работ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов зачитал поздравление Владимира Путина с Сабантуем участников праздника. В поздравительной телеграмме российского лидера говорится: "Этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует уважение к созидательному труду землепашцев, является важной, неотъемлемой частью нашего культурного кода, богатейшего исторического, духовного наследия".

Путин отметил, что Сабантуй отмечают представители самых разных национальностей во многих регионах России. "Как и столетия назад, Сабантуй объединяет людей, к нему готовятся заранее, а в праздничные дни в городах и сёлах проходят весёлые народные гулянья, спортивные состязания, концерты, игры и конкурсы", - отметил Путин.

Президент РФ сказал сегодня: "...здесь, в Татарстане, в центре торжеств, царит особая атмосфера радости, открытости, гостеприимства, искреннего, доброжелательного человеческого общения".

В Татарстан на Сабантуй прибыла делегация Туркменистана во главе с президентом этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

На площадке Сабантуя муниципалитеты Татарстана представили свои подворья. Минниханов и Бердымухамедов, бывший президент Татарстана, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев посетили подворья Кукморского района и Туркменистана.