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Владимир Путин поздравил с празднованием Сабантуя

23 июня 2019, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин поздравил с празднованием Сабантуя
фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян и иностранных граждан с Сабантуем.  Сабантуй - народный Праздник плуга, отмечается более чем в 50 регионах нашей России и 30 зарубежных странах после окончания весенних полевых работ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов зачитал поздравление Владимира Путина с Сабантуем участников  праздника. В поздравительной телеграмме российского лидера говорится: "Этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует уважение к созидательному труду землепашцев, является важной, неотъемлемой частью нашего культурного кода, богатейшего исторического, духовного наследия".

Путин отметил, что Сабантуй отмечают представители самых разных национальностей во многих регионах России. "Как и столетия назад, Сабантуй объединяет людей, к нему готовятся заранее, а в праздничные дни в городах и сёлах проходят весёлые народные гулянья, спортивные состязания, концерты, игры и конкурсы", - отметил Путин.

Президент РФ сказал сегодня: "...здесь, в Татарстане, в центре торжеств, царит особая атмосфера радости, открытости, гостеприимства, искреннего, доброжелательного человеческого общения".

В Татарстан на Сабантуй прибыла делегация Туркменистана во главе с президентом этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

На площадке Сабантуя муниципалитеты Татарстана представили свои подворья.  Минниханов и Бердымухамедов, бывший президент Татарстана, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев  посетили подворья Кукморского района и Туркменистана.

 

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