Военный политолог: почему Россия никогда не отдаст Курилы Японии

Военный политолог Александр Перенджиев прокомментировал встречу президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на полях G20.

Эксперт отметил, что у российской стороны есть четкое понимание того, что Япония – это в некоторой степени сателлит США, пишет ПолитЭксперт.

"Если мы отдадим хотя бы маленький кусок японцам, там тут же окажутся американцы. Мы прекрасно это понимаем. Такие действия нанесут огромный ущерб национальной безопасности", - заявил политолог.