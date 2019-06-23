Военный политолог: почему Россия никогда не отдаст Курилы Японии
23 июня 2019, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]
Военный политолог Александр Перенджиев прокомментировал встречу президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на полях G20.
Эксперт отметил, что у российской стороны есть четкое понимание того, что Япония – это в некоторой степени сателлит США, пишет ПолитЭксперт.
"Если мы отдадим хотя бы маленький кусок японцам, там тут же окажутся американцы. Мы прекрасно это понимаем. Такие действия нанесут огромный ущерб национальной безопасности", - заявил политолог.