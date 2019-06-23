Работа не волк: из-за чего чаще всего супруги ссорятся на отдыхе?

Исследователи установили, что во время совместного отдыха ссоры между супругами чаще всего возникают на почве работы. Именно вопросы, связанные с карьерой, приводят к разногласиям более чем в половине случаев.

Несмотря на то, что во время отпуска супруги могут ссориться по разным причинам, чаще всего поводом для недопонимания становится работа. Около 54% споров на отдыхе вызваны именно рабочими вопросами. Претензии могут возникать из-за нежелания одного из членов семьи отложить рабочие обязанности и посветить время своим близким, передаёт МК.

Примерно 47% любителей поработать в отпуске заявили, что делают это из-за внезапно возникших неотложных дел, 29% таким образом избавляются от «завала», а 19% просто слишком сильно любят свою работу.