Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал, какую погоду стоит ожидать жителям столицы в воскресенье, а также к чему стоит готовиться с понедельника. По словам синоптика, на следующей неделе погода изменится.

Тишковец уверен, что в столице 23 июня будет по большей части сухо и солнечно. При этом на юге Москвы возможны кратковременные грозы. Воздух прогреется до 24-26 градусов тепла, передаёт РИА Новости. В Подмосковье температура поднимется до 27-28 градусов.

Синоптик предупредил, что тёплую погоду на следующей неделе сменит резкое похолодание. По его словам, солнечное воскресенье станет «предтече мощного похолодания" на следующей неделе».