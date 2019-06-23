Семилетняя крымчанка обратилась сразу к Путину и Зеленскому, чтобы вернуть отца

Семилетняя жительница Крыма Варвара Резуник обратилась к президентам сразу двух стран с просьбой освободить её отца, которого подозревают в участии в народном ополчении полуострова пять лет назад.

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Девочка записала видеообращение сразу для двух президентов: Владимира Путина и Владимира Зеленского. Варя со слезами на глазах попросила главу Украины освободить её арестованного отца.

С той же просьбой семилетняя крымчанка обратилась и к российскому лидеру. «Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Варвара. Прошу помочь моему папочке. Его арестовали на Украине и хотят разлучить нас на долгое время. Мой папа хороший, он всем помогал. Прошу вас, верните папу домой», - говорит ребёнок.

Жена задержанного на Украине Степана Резуника Ирина уверяет, что её супруг занимался волонтёрской деятельностью и сбором гуманитарной помощи, передаёт РИА Новости.