Экипаж вертолёта Ми-28 "Ночного охотника" выполнил новую фигуру высшего пилотажа. У этой новой фигуры высшего пилотажа ещё нет названия. Описана она так: "Вертолёт Ми-28 перемещается в пространстве со скоростью 90 километров в час, но при этом успевает вращаться вокруг своей оси".

Ми-28Н "Ночной охотник" — российский ударный вертолет. Он предназначен для уничтожения бронетехники и живой силы противника, а также малоскоростных воздушных целей.

Видеозапись, как "Ночной охотник" выполняет новую фигуру высшего пилотажа, опубликовал телеканал "Звезда".