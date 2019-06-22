Молния ударила в автобусную остановку. От удара молнии погибли трое мужчин, две женщины пострадали

На Украине в минувшую пятницу, 21 июня, молния убила сразу троих мужчин. Инцидент случился в селе Беньковцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Мужчины приехали в гости к родственникам в село из Львовской области. Началась сильная гроза. Они спрятались от грозы под навес остановки.

Молния попала в автобусную остановку. В результате удара молнии погибли трое мужчин, две женщины пострадали. Их госпитализировали в ближайшую больницу. Погибли мужчины 1954, 1963 и 1985 года рождения. Пострадавшие женщины - местные жительницы.

О погибших и пострадавших из-за удара молнии сообщили представители пресс-службы Национальной полиции Ивано-Франковской области.

Остановка, в которую попала молния, состоит из металлических конструкций.