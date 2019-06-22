МВД Татарстана сообщило об участниках массовой драки у военкомата в Набережных Челнах
22 июня 2019, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]
Полицейские установили всех участников драки около военкомата в Набережных Челнах. Пресс-служба МВД по Республике Татарстан подтвердила, что 20 июня в пять часов утра около военкомата в Набережных Челнах на ул. Низаметдинова произошел конфликт между двумя группами молодых людей.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции пресекли конфликт и доставили участников инцидента в отдел полиции для разбирательства.
Двоим участникам драки потребовалась помощь медиков. Пострадавших отвезли в больницу.
Пресс-служба МВД по Республике Татарстан сообщила, что по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будут приняты процессуальные решения.